Бринд’Амор участвовал в 98 из 100 победных матчей «Каролины» в плей-офф НХЛ (39 — как игрок, 59 — как главный тренер)

Пятый матч серии с «Канадиенс» (6:1) стал для «Харрикейнс» 100-м победным в розыгрышах плей-офф НХЛ после переезда франшизы из Хартфорда в 1997 году.
Примечательно, что участником 98 из этих 100 победных матчей был Род Бринд’Амор.
В качестве игрока он выступал за «Каролину» с 2000 по 2010 год (39 побед в плей-офф, в том числе два выхода в финал Кубка Стэнли и победа в розыгрыше 2006 года).
С 2018 года он возглавляет «Кейнс» в качестве главного тренера (59 побед в плей-офф, в том числе четыре выхода в финал конференции и один — в финал Кубка Стэнли).