Как минимум 2 российских хоккеиста выиграют Кубок Стэнли в 3-м сезоне подряд

Таким образом, трофей в этом году выиграют как минимум 2 россиянина.
Критериям нанесения фамилии на Кубок Стэнли на данный момент соответствуют защитник «Харрикейнс» Александр Никишин и форвард Андрей Свечников (оба — «Харрикейнс»), форварды Иван Барбашев и Павел Дорофеев (оба — «Голден Найтс»).
Вратарь клуба из Роли Петр Кочетков (9 матчей в регулярном чемпионате, 0 в плей-офф) критериям в данный момент не соответствует, но ему достаточно будет хотя бы один раз попасть в заявку на игру финальной серии, чтобы попасть на трофей.
Напомним, что для гарантированного нанесения фамилии на Кубок Стэнли игрокам необходимо провести за команду как минимум 41 матч в регулярном чемпионате (и быть в составе команды на момент его завершения), либо хотя бы один раз попасть в состав на игру финальной серии.
В двух предыдущих сезонах обладателями Кубка Стэнли также становились не менее 2 россиян.
2024 («Флорида») — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, форвард Владимир Тарасенко;
2025 («Флорида») — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов.
Отметим, что в 2023 году обладателем Кубка Стэнли стал форвард «Вегаса» Иван Барбашев. За команду также выступали защитник Даниил Мироманов (14 игр в регулярке) и форвард Павел Дорофеев (18 игр в регулярке), но их фамилии на трофей нанесены не были.
Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию пятый год подряд.