Третьяк назвал кандидатов из России в символическую сборную XXI века: «Капризов, Овечкин, Бобровский. Они многое сделали для ИИХФ и НХЛ»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о том, кто из российских хоккеистов может попасть в символическую сборную XXI века.

Источник: Спортс‘’

"Капризов, Овечкин, Бобровский. Я уже троих назвал. Тем более они действительно могут туда попасть спокойно.

Потому что они многое сделали и для ИИХФ, когда играли на чемпионатах мира и Олимпиадах, и в НХЛ", — сказал Третьяк.

В 2008 году бывший вратарь сборной СССР был включен в символическую сборную столетия по версии ИИХФ. Голосование, в котором участвовали 56 экспертов из 16 стран, было приурочено к столетнему юбилею организации.

В нее также вошли защитники Вячеслав Фетисов (СССР) и Берье Сальминг (Швеция), форварды Уэйн Гретцки (Канада), Валерий Харламов (СССР) и Сергей Макаров (СССР).