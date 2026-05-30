Губерниев поддержал Сафонова перед финалом ЛЧ: «Он и Овечкин — лицо российского спорта за рубежом. Я всегда за него топил. Черчесов и Карпин спрашивали: “Он что, твой родственник?”

«Я буду болеть за “ПСЖ”, чтобы Матвей тащил, вновь стал победителем Лиги чемпионов, единственным из наших — двукратным. Он большой молодец. Здесь и сейчас он вместе с Овечкиным — лицо российского спорта за рубежом.
Я всегда за него топил. Меня Черчесов и Карпин спрашивали: «Он что, твой родственник?» Жизнь показала, что Дмитрий Викторович как всегда прав.
Вперед, Матвей Сафонов! Болеем за «ПСЖ»! Глобально, конечно, все равно на них, но, так как там играет Матвей, мы за него болеем. «Арсенал» проиграет", — сказал Губерниев.
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.