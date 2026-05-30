Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Швейцария
2
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Радимов об Овечкине: «Снимаю шляпу перед его мастерством и долголетием. Когда он забрасывал рекордную шайбу, весь мир ждал, просыпался и смотрел, забил он или нет»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о хоккеисте «Вашингтона» Александре Овечкине.

Источник: Спортс‘’

— Овечкин и в 40 лет продолжает играть…

— Я просто перед ним снимаю шляпу. Мы тут в компании сидели на финале в «Лужниках». Он такой классный парень. Вообще ни капли не чувствуется, что он находится на другом уровне, нежели все остальные вокруг себя. То есть общается абсолютно на равных, смеется и шутит. Фантастические впечатления остались.

И также я снимаю шляпу перед его мастерством и долголетием, и он на первых ролях находится не просто в хоккее, а в мировом хоккее.

— Овечкин не говорил о своих планах насчет карьеры?

— Я думаю, что об этом вы узнаете из первых уст.

— Вы бы хотели, чтобы он продолжил играть в НХЛ?

— Он взрослый человек, это его жизнь, и ему принимать решение. Я буду болеть за него, что там, что здесь.

Когда он забрасывал свою рекордную шайбу, то вся страна ждала, просыпалась и смотрела, забил он или нет. И не только вся страна, но и весь мир, — сказал Радимов.

Напомним, в апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по числу голов в рамках регулярных чемпионатах. Сейчас в его активе 929 шайб в регулярках.

С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше