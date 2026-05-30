СКА продлил контракт с Поляковым на 2 года. У 21-летнего форварда 29 очков и «+15» в 63 матчах сезона

У 21-летнего форварда 29 (16+13) баллов при полезности «плюс 15» в 63 матчах FONBET Чемпионата КХЛ и нет результативных действий в 5 играх Кубка Гагарина.
Ранее Поляков вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона.
СКА продлил контракт с нападающим Матвеем Поляковым на два сезона.
У 21-летнего форварда 29 (16+13) баллов при полезности «плюс 15» в 63 матчах FONBET Чемпионата КХЛ и нет результативных действий в 5 играх Кубка Гагарина.
Ранее Поляков вошел в тройку номинантов на приз лучшему новичку сезона.