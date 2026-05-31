«Торпедо» и Атанасов продлили контракт на 2 сезона. У форварда 21+15 в 62 матчах регулярки

В минувшем сезоне Fonbet Чемпионата КХЛ 23-летний форвард набрал 36 (21+15) очков в 62 играх регулярки.
Также на счету Атанасова 4 (2+2) балла в 10 матчах Кубка Гагарина. Он выступает за «Торпедо» с сезона-2022/23.
«Торпедо» и нападающий Василий Атанасов заключили новое соглашение сроком на два года.
