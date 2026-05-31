Умер участник Суперсерии-1972 Деннис Халл. Младшему брату Бобби Халла был 81 год, он отыграл в НХЛ 14 сезонов

Младшему брату члена Зала хоккейной славы Бобби Халла был 81 год.
«Блэкхокс» глубоко опечалены известием о кончине Денниса Халла. Он провел выдающуюся карьеру, оставив неизгладимый след не только в истории нашего клуба, но и в хоккее в целом.
Известный в лиге своим невероятным мастерством, выносливостью и интеллектом, Деннис доминировал на льду и был своим парнем за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы поддерживать непринужденную атмосферу в раздевалке. Его теплота и скромность заставляли каждого, кого он встречал, чувствовать себя принятым.
От имени семьи Вирц и всей организации мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и партнерам Денниса, а также многочисленным болельщикам, которые его обожали«, — говорится в заявлении владельца “Чикаго” Дэнни Вирца.
Деннис Халл провел 14 сезонов в НХЛ, из них 13 в составе «Чикаго» (еще один — в «Детройте»). С 1964 по 1972 год он выступал за команду вместе с Бобби.
В его активе 959 игр в регулярных чемпионатах и 654 (303+351) очка. В плей-офф — 104 матча и 67 (33+34) баллов. Он трижды доходил до финала Кубка Стэнли с «Блэкхокс».
В 4 играх Суперсерии-1972 Халл набрал 4 (2+2) очка.