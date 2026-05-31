Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2

Умер участник Суперсерии-1972 Деннис Халл. Младшему брату Бобби Халла был 81 год, он отыграл в НХЛ 14 сезонов

«Чикаго» уведомил об уходе из жизни экс-форварда клуба Денниса Халла — участника Суперсерии-1972.

Младшему брату члена Зала хоккейной славы Бобби Халла был 81 год.

«Блэкхокс» глубоко опечалены известием о кончине Денниса Халла. Он провел выдающуюся карьеру, оставив неизгладимый след не только в истории нашего клуба, но и в хоккее в целом.

Известный в лиге своим невероятным мастерством, выносливостью и интеллектом, Деннис доминировал на льду и был своим парнем за его пределами. Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы поддерживать непринужденную атмосферу в раздевалке. Его теплота и скромность заставляли каждого, кого он встречал, чувствовать себя принятым.

От имени семьи Вирц и всей организации мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и партнерам Денниса, а также многочисленным болельщикам, которые его обожали«, — говорится в заявлении владельца “Чикаго” Дэнни Вирца.

Деннис Халл провел 14 сезонов в НХЛ, из них 13 в составе «Чикаго» (еще один — в «Детройте»). С 1964 по 1972 год он выступал за команду вместе с Бобби.

В его активе 959 игр в регулярных чемпионатах и 654 (303+351) очка. В плей-офф — 104 матча и 67 (33+34) баллов. Он трижды доходил до финала Кубка Стэнли с «Блэкхокс».

В 4 играх Суперсерии-1972 Халл набрал 4 (2+2) очка.