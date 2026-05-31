Владелец «Каролины» о выходе в финал Кубка Стэнли: «Есть ощущение, что мы добились того, чего заслужили. Каждый год хочется туда попасть, на на это ушло много времени»

В финальной серии «Харрикейнс» предстоит сыграть с «Вегасом».
"Очень рад за каждого, кто внес свой вклад. Все работают очень усердно. В прошлом у нас были хорошие команды, но по какой-то причине не получалось дойти до финала. Сейчас есть ощущение, что мы добились того, чего заслужили.
Если говорить об эмоциях, то я всегда нервничаю. В том числе и в регулярном чемпионате. Игры — не самая моя любимая часть процесса. Хочу, чтобы все закончилось побыстрее. Хочу узнать, кто победил. Я рад, что мы можем пережить эти эмоции, но сама игра очень напряженная.
Когда я купил команду, то главной целью было сделать бренд особенным. Таким, которым можно гордиться. Нам предстояло проделать определенную работу в этом направлении. Нам повезло, что мы наняли Рода Бринд’Амора. У нас были хорошие игроки, но мы продолжали пополнять состав.
Выход в финал — это нечто невероятное. Каждый год хочется туда попасть, но на это ушло много времени. Я очень рад, что наконец-то нам это удалось", — сказал Дандон.
Дандон купил контрольный пакет акций клуба из Роли в 2018 году. За это время клуб трижды вылетал в финале Восточной конференции (2019, 2023, 2025).