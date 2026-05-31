Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2

Кравчук о финале «Каролина» — «Вегас»: «Рабочие команды, которые были представлены на Олимпиаде единицами, получили преимущество. Этим объясняю вылеты звезд»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о выходе «Каролины» и «Вегаса» в финал Кубка Стэнли-2026.

— Полуфиналы НХЛ получились одними из самых скучных в истории лиги — четыре матча в серии «Колорадо» — «Вегас» и пять в серии «Каролина» — «Монреаль». Что происходит?

— В этом сезоне кубковый хоккей не блещет интригой ни в КХЛ, особенно в первых раундах, ни в НХЛ.

Первый круг в НХЛ получился интересным, но полуфиналы, увы, не сложились — лишь девять матчей. «Колорадо» подвели травмы лидеров — Макара и Маккиннона, тогда как «Монреалю» удалось и так прыгнуть выше головы, добравшись до третьего раунда.

Чем дольше длилась его серия с «Каролиной», тем меньше шансов было у канадского клуба. Не случайно «Харрикейнс» рассматривались как главный фаворит Востока — команда созрела, играет с большим запасом, добавляет по ходу каждой из трех серий. Это показатель класса.

— А что скажете об успехе «Вегаса»?

— Тут тоже никаких сюрпризов. Все последние годы «Вегас» — один из главных фаворитов Запада. Габаритная, агрессивная команда, которая забирает «пятачок» соперника. Просто смяла победителя регулярного чемпионата «Колорадо».

— Как охарактеризуете финал-2026?

— Как рабочий — и типичный для олимпийских сезонов.

Такое в НХЛ часто бывает. Главные звезды НХЛ получили шанс впервые за многие годы взять Олимпиаду — и финал США — Канада получился одним из самых напряженных в истории Игр.

Очень тяжело провести в НХЛ сто матчей и полностью — эмоционально и физически — выложиться на Олимпиаде. Рабочие команды, которые были представлены на Играх единицами и получили возможность на пике сезона две недели разгрузиться, получают преимущество. И подходят к плей-офф максимально заряженными.

Именно этим объясняю вылеты «Эдмонтона», того же «Колорадо», других звездных команд. А также отличную форму «Каролины», «Вегаса», отчасти «Баффало», «Монреаля» и так далее, — сказал Кравчук.

Отметим, что за свои сборные на Олимпиаде-2026 сыграли 5 представителей «Каролины» и 8 — «Вегаса». У «Колорадо» тоже было 8 представителей, тогда как у «Эдмонтона» — 3.