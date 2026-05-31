Кравчук о финале «Каролина» — «Вегас»: «Рабочие команды, которые были представлены на Олимпиаде единицами, получили преимущество. Этим объясняю вылеты звезд»

— Полуфиналы НХЛ получились одними из самых скучных в истории лиги — четыре матча в серии «Колорадо» — «Вегас» и пять в серии «Каролина» — «Монреаль». Что происходит?
— В этом сезоне кубковый хоккей не блещет интригой ни в КХЛ, особенно в первых раундах, ни в НХЛ.
Первый круг в НХЛ получился интересным, но полуфиналы, увы, не сложились — лишь девять матчей. «Колорадо» подвели травмы лидеров — Макара и Маккиннона, тогда как «Монреалю» удалось и так прыгнуть выше головы, добравшись до третьего раунда.
Чем дольше длилась его серия с «Каролиной», тем меньше шансов было у канадского клуба. Не случайно «Харрикейнс» рассматривались как главный фаворит Востока — команда созрела, играет с большим запасом, добавляет по ходу каждой из трех серий. Это показатель класса.
— А что скажете об успехе «Вегаса»?
— Тут тоже никаких сюрпризов. Все последние годы «Вегас» — один из главных фаворитов Запада. Габаритная, агрессивная команда, которая забирает «пятачок» соперника. Просто смяла победителя регулярного чемпионата «Колорадо».
— Как охарактеризуете финал-2026?
— Как рабочий — и типичный для олимпийских сезонов.
Такое в НХЛ часто бывает. Главные звезды НХЛ получили шанс впервые за многие годы взять Олимпиаду — и финал США — Канада получился одним из самых напряженных в истории Игр.
Очень тяжело провести в НХЛ сто матчей и полностью — эмоционально и физически — выложиться на Олимпиаде. Рабочие команды, которые были представлены на Играх единицами и получили возможность на пике сезона две недели разгрузиться, получают преимущество. И подходят к плей-офф максимально заряженными.
Именно этим объясняю вылеты «Эдмонтона», того же «Колорадо», других звездных команд. А также отличную форму «Каролины», «Вегаса», отчасти «Баффало», «Монреаля» и так далее, — сказал Кравчук.
Отметим, что за свои сборные на Олимпиаде-2026 сыграли 5 представителей «Каролины» и 8 — «Вегаса». У «Колорадо» тоже было 8 представителей, тогда как у «Эдмонтона» — 3.