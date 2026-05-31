Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
«Эдмонтон», «Торонто» и «Лос-Анджелес» хотят провести переговоры с Беднаром, если его уволят из «Колорадо» (Дэвид Паньотта)

«Эдмонтон», «Торонто» и «Лос-Анджелес» следят за ситуацией с главным тренером «Колорадо» Джаредом Беднаром, сообщил инсайдер Дэвид Паньотта.

У 54-летнего специалиста остается еще один сезон по контракту с «Колорадо». Он возглавляет «Эвеланш» с 2016 года и привел команду к победе в Кубке Стэнли в 2022-м.

В этом сезоне клуб вылетел в финале Западной конференции, проиграв «Вегасу» (0−4).

«Лифс» и «Ойлерс» очень заинтересованы в том, что произойдет с Беднаром. Если его уволят, то эти команды захотят с ним поговорить, как и «Лос-Анджелес», — сказал Паньотта на канале Daily Faceoff.

«Торонто» и «Эдмонтон» ищут новых главных тренеров после увольнения Крэйга Беруби и Криса Кноблауха соответственно.

«Лос-Анджелес» также рассматривает варианты с назначением нового тренера, хотя Ди Джей Смит, возглавивший команду после увольнения Джима Хиллера в марте, остается одним из кандидатов.