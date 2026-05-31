«Эдмонтон», «Торонто» и «Лос-Анджелес» хотят провести переговоры с Беднаром, если его уволят из «Колорадо» (Дэвид Паньотта)

У 54-летнего специалиста остается еще один сезон по контракту с «Колорадо». Он возглавляет «Эвеланш» с 2016 года и привел команду к победе в Кубке Стэнли в 2022-м.
В этом сезоне клуб вылетел в финале Западной конференции, проиграв «Вегасу» (0−4).
«Лифс» и «Ойлерс» очень заинтересованы в том, что произойдет с Беднаром. Если его уволят, то эти команды захотят с ним поговорить, как и «Лос-Анджелес», — сказал Паньотта на канале Daily Faceoff.
«Торонто» и «Эдмонтон» ищут новых главных тренеров после увольнения Крэйга Беруби и Криса Кноблауха соответственно.
«Лос-Анджелес» также рассматривает варианты с назначением нового тренера, хотя Ди Джей Смит, возглавивший команду после увольнения Джима Хиллера в марте, остается одним из кандидатов.