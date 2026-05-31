Сучков о большой зарплате Ремпала в «Салавате»: «На тренировках иногда над ним шутили. Главное, что он свои деньги отрабатывал — пахал и показывал пример другим»

Сообщалось, что зарплата 30-летнего канадца в этом сезоне составила 100 млн рублей.
Он набрал 46 (15+31) очков в 38 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ, а в Кубке Гагарина добавил еще 8 (3+5) баллов в 10 матчах.
— Очень важный момент в командном росте наступил, когда Уфа выменяла у московского «Динамо» нападающего Девина Броссо, а затем, спустя несколько недель случилось грандиозное возвращение в «Салават Юлаев» Шелдона Ремпала. Насколько приход этих игроков, и, в частности, Ремпала вдохновил команду?
— Мне было интересно, в каком состоянии к нам приедет Ремпал. Я, на самом деле, за ним следил. Саму предсезонку он провел не в фарме, а в «Вашингтоне». Смотрел его игры и мне казалось, что у Шелдона был неплохой шанс остаться именно в НХЛ. Затем его спустили в АХЛ, после чего он очень много не играл. Не знаю, тренировался или нет, но было любопытно, в каком состоянии он будет.
В любом случае, в КХЛ другой хоккей и нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Если честно, на тот момент я не делал на Ремпала какую-то большую ставку, но, в любом случае, все в команде как-то встрепенулись. Когда приходит большой мастер, все к нему тянутся.
Даже на тренировках все как будто меняется, все хотят что-то показать, доказать. Не ему, конечно, а в целом, что мы тоже не хуже. В любом случае каждый подтянулся, и когда Ремпал начал добавлять, все пошло-поехало. Стоит сказать и о Броссо. Девин — крутой, позитивный парень, за ним было интересно наблюдать. Классный человек, с которым можно и в быту пообщаться, да и на льду он может заступиться. Хороший игрок!
— Когда только подписали Ремпала, у которого зарплата в десять раз больше, нежели у некоторых игроков «Салавата Юлаева», не было ли из-за этого какой-то зависти или может быть, чувства несправедливости?
— Если мы это и обсуждали, то только в плане посмеяться, но не более того (улыбается). Если объективно подумать, кто у нас в команде на тот момент заслуживал этих денег?! На тренировках иногда над Шелдоном шутили, что сколько он там получает. Главное, что Ремпал свои деньги отрабатывал, а не приехал сюда просто заработать. Он пахал и показывал пример другим игрокам, — сказал Сучков.