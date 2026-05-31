Тренер «Локо» Таубер: «Больше доверия своим выпускникам — многолетняя стратегия “Локомотива”. Систему можно адаптировать и еще где-то, но решать другим клубам»

В этом сезоне впервые в истории клубы одной системы выиграли Кубок Гагарина («Локомотив») и Кубок Харламова («Локо»).
— За счет чего в Ярославле так работает система, что молодежка постоянно дает такой большой приток игроков в главную команду и та борется за трофеи в КХЛ?
— Это очень эффективная система. Работает школа, работает молодежная команда. И сама стратегия клуба направлена на то, чтобы больше доверяли своим выпускникам. Это работает не один год — это многолетняя стратегия.
— Такое можно масштабировать на всю страну?
— Почему нет? Если это хорошая система, то ее можно адаптировать и еще где-то. Но это решать другим клубам. Кто-то захочет — возьмет ее. У кого-то своя стратегия. Каждый клуб сам вырабатывает свой путь, — сказал Таубер.