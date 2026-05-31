Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2

Селебрини о 2:4 от Финляндии в полуфинале ЧМ-2026: «Мы допустили ошибки, которые очень дорого нам обошлись. Пропускать 4 гола в матче с ними — всегда неидеальный сценарий»

Капитан сборной Канады Макклин Селебрини прокомментировал поражение от Финляндии (2:4) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мы допустили несколько ошибок, которые очень дорого нам обошлись. Они придерживались своей схемы, делали одно и то же в течение всей игры.

Мы знали, что они собираются делать. Но нельзя терять шайбу и совершать такие ошибки, потому что они заставят тебя за это заплатить.

Они очень упорно обороняются. И если пропускаешь четыре гола в матче с ними — это всегда неидеальный сценарий.

На этом турнире много сильных команд. Но поражение обидное, потому что у нас было больше потенциала, как мне кажется«, — сказал форвард “Сан-Хосе”.