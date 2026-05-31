Кросби о поражении Канады в полуфинале ЧМ-2026: «Все разочарованы. Мы хотели бы бороться за золото. Но должны показать себя с лучшей стороны в матче за бронзу»

В матче за 3-е место канадцам теперь предстоит сыграть с Норвегией.
"Один из тех случаев, когда нужно нести ответственность — за ситуацию, в которую мы сами себя поставили. Я думаю, что при счете 2:1 мы полностью контролировали игру.
Но как только мы потеряли лидерство во втором периоде, они почувствовали себя очень комфортно и стали очень плотно играть в обороне. Это не лучший сценарий, когда пытаешься их обыграть.
Думаю, мы все понимаем ситуацию. Надевать свитер сборной — это всегда особенный момент. Неважно, идет ли речь об игре группового этапа или матче за бронзу. Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото.
Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место«, — сказал капитан “Питтсбурга”.