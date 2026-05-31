Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2

Красковский о втором подряд Кубке Гагарина «Локомотива»: «Трофеи не выигрывают, а забирают. Ты забираешь то, что тебе принадлежит. Именно это мы и сделали»

Форвард «Локомотива» Павел Красковский высказался о второй подряд победе клуба в розыгрыше Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

В финальной серии ярославцы оказались сильнее «Ак Барса» (4−2).

— Было принципиально выиграть этот Кубок Гагарина, после того как год назад из команды ушел главный тренер Игорь Никитин?

— Как это понять «принципиально»? И вообще трофеи не выигрывают, а забирают.

— В чем разница между «выигрывать» и «забирать»?

— Ты забираешь то, что тебе принадлежит. И именно это мы сделали.

— Но неожиданный уход Никитина и его штаба после прошлогоднего триумфа как-то мотивировал дополнительно?

— Давайте не ворошить прошлое. Давайте говорить о настоящем.

— «Локомотив» способен в следующем сезоне третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?

— Все в наших руках.

— В чем суть этой ярославской системы, что уже два года подряд главная команда сильнейшая в КХЛ с составом из большого количества местных воспитанников?

— Это не команда, а семья. В первую очередь это семья. Тут каждый бьется друг за друга, — сказал Красковский.