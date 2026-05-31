Красковский о втором подряд Кубке Гагарина «Локомотива»: «Трофеи не выигрывают, а забирают. Ты забираешь то, что тебе принадлежит. Именно это мы и сделали»

В финальной серии ярославцы оказались сильнее «Ак Барса» (4−2).
— Было принципиально выиграть этот Кубок Гагарина, после того как год назад из команды ушел главный тренер Игорь Никитин?
— Как это понять «принципиально»? И вообще трофеи не выигрывают, а забирают.
— В чем разница между «выигрывать» и «забирать»?
— Ты забираешь то, что тебе принадлежит. И именно это мы сделали.
— Но неожиданный уход Никитина и его штаба после прошлогоднего триумфа как-то мотивировал дополнительно?
— Давайте не ворошить прошлое. Давайте говорить о настоящем.
— «Локомотив» способен в следующем сезоне третий раз подряд выиграть Кубок Гагарина?
— Все в наших руках.
— В чем суть этой ярославской системы, что уже два года подряд главная команда сильнейшая в КХЛ с составом из большого количества местных воспитанников?
— Это не команда, а семья. В первую очередь это семья. Тут каждый бьется друг за друга, — сказал Красковский.