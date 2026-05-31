Действующего президента IIHF Тардифа включили в Зал славы

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Действующий президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф включен в Зал славы организации, сообщается на сайте IIHF.
Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Цюрихе. Помимо Тардифа, в Зал славы в категории «Функционер» также был включен Ральф Крюгер — бывший тренер сборной Швейцарии, а также клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» и «Баффало Сейбрз». Кроме того, он занимал пост директора английского футбольного клуба «Саутгемптон».
«Когда исторический комитет сформировал первоначальный список в 2025 году, меня в нем не было. Но после того как я объявил, что не буду выдвигаться на переизбрание, один из членов комитета предложил включить меня. Я почувствовал себя немного незваным гостем, но в итоге принял эту честь. Я буду задействован в Олимпиаде 2030 года и помогу французской федерации в подготовке к чемпионату мира 2028 года. Я никогда не отойду далеко от хоккея», — заявил Тардиф на церемонии.
Тардифу 73 года. Он занимает пост главы IIHF с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
Также в Зал славы были включены: рекордсмен по числу чемпионатов мира (20) и матчей (151) на турнире швейцарец Андрес Амбюль, чемпион мира (2004), двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и обладатель Кубка Стэнли (2011) в составе «Бостон Брюинз» канадец Патрис Бержерон, единственная в истории капитан сборной Канады, приведшая команду к двум олимпийским золотым медалям (2002, 2006), Кэсси Кэмпбелл-Паскалл, олимпийский чемпион (2006), чемпион мира (2006) и обладатель Кубка Стэнли (2008) в составе «Детройт Ред Уингз» швед Никлас Крунвалль, рекордсмен среди вратарей по числу матчей (44) и побед (21) на женских чемпионатах мира швейцарка Флоренс Шеллинг, а также бывший капитан сборной Австрии Томас Ванек.