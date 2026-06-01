Емелин, Смельницкий, Семенов, Зеленов, Силиньш и Никулин покинули штаб «Лады»

«Хоккейный клуб “Лада” принял решение не продлевать контракты со следующими специалистами:
Максим Смельницкий — тренер нападающих;
Алексей Емелин — тренер защитников;
Алексей Семенов — тренер вратарей;
Антон Зеленов — тренер вратарей;
Нормундс Силиньш — тренер по физической подготовке;
Валерий Никулин — тренер по развитию.
Мы благодарим тренеров за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении клуба.
Ранее стало известно, что «Лада» также решила не продлевать контракт с главным тренером Павлом Десятковым. Он вошел в штаб «Амура».