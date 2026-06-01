Дмитрий Губерниев: «КХЛ странно себя повела, когда не отреагировала на слова Разина в адрес журналиста, это не очень здорово. Чего промолчали-то, ребят? Он некрасиво себя повел»

27 апреля на пресс-конференции после матча Фонбет Чемпионата КХЛ Разин пригласил за стол корреспондента со словами: «Можно смурфика из Казани сюда посадить?» Тренер выразил недовольство названием статьи журналиста «Чемпионата» Рустама Имамова и попросил его писать «честные вещи»: «Давай я предположу, что ты педофил. Ты похож. Представляешь, какое будет клеймо? Всю жизнь борюсь с такими, как ты».
— Кто, на ваш взгляд, лучший тренер сезона?
— Хартли, тут двух мнений быть не может.
— Так Хартли даже не попал в число трех номинантов…
— Это проблема лиги. Лига себя очень странно себя повела, когда вообще никак не отреагировала на слова Разина в адрес журналиста, и это не очень здорово. Чего все промолчали-то, ребят? Разин некрасиво себя повел в этой истории, хотя он потом попытался сгладить ситуацию, но тем не менее.
— Многие считают, что Разин раскручивает лигу, делает ее популярной.
— Безусловно, такие скандалы приковывают внимание, но я сейчас про другое.
— Это неуважение к журналисту, получается?
— Мне кажется, это неуважение не к журналисту, а к самому себе.
— Это тоже помешало Разину в серии против «Ак Барса»?
— Это сто процентов ему помешало. Может быть, даже ему было не до хоккея, хотя «Металлург» — команда в высшей степени симпатичная. Да я и к Разину нормально отношусь, чтобы он ни бубнил. Но надо сразу извиниться, если позволил что-то лишнее.
И нужно реагировать лиге, а КХЛ ни туда и ни сюда. Вообще лиге не хватает мускулистости в этом смысле.
— Как вы отнеслись к тому, что «Трактор» возглавил еще один североамериканский специалист?
— Работать должны лучшие. Если в «Тракторе» ему доверяют — пожалуйста. «Трактор» — хорошая команда, претендует на победу в Кубке. Конечно, я за наших специалистов. Но если наши тренеры ведут себя, как Разин, тогда я за иностранцев. При всей моей любви к Андрею Разину, легендарному солисту и основателю группы «Ласковый май», — сказал Губерниев.
«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча.