Максим Третьяк о трэш-токе: «Ко мне не особо часто подъезжали с провокациями. Вратарь не должен обращать на это внимание. Задача у нас одна — победить»

Вратарь выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сочи», «Адмирал», рижское «Динамо» и «Ладу».
Ранее Владислав Третьяк, дедушка хоккеиста, рассказал, что Максим завершит карьеру по состоянию здоровья.
— С вашей точки зрения, кто лучший вратарь КХЛ и НХЛ?
— Я об этом думал, не могу выделить для себя каких-то фаворитов. Конечно, российская школа очень сильная. Хотел бы отметить наших ребят в НХЛ.
А по поводу России — мне довелось сыграть со всеми вратарями. Могу сказать, что в КХЛ нет слабых голкиперов. И сейчас хотел бы поздравить Никиту Серебрякова, которого признали лучшим голкипером сезона. Я с ним играл в «Адмирале». За него очень сильно рад. Всем желаю долголетия и больше побед.
— Как вы относитесь к тому, когда вратарей пытаются вывести из себя трэш-током? Те же игроки «Локомотива» в серии с «Авангардом» лезли под кожу Серебрякову.
— Лично ко мне не особо часто подъезжали с провокациями. Но вратарь не должен на это обращать внимание. В любом случае, все вратари разные, как и все люди. Задача у нас одна — помочь команде победить. А кто там что говорит вокруг — об этом можно подумать после рукопожатия, когда серия завершилась, — сказал Третьяк.
Максим Третьяк завершит карьеру в 29 лет, сообщил Владислав Третьяк: «Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в КХЛ».