Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Максим Третьяк о трэш-токе: «Ко мне не особо часто подъезжали с провокациями. Вратарь не должен обращать на это внимание. Задача у нас одна — победить»

Голкипер Максим Третьяк рассказал о своем отношении к трэш-току.

Источник: Спортс‘’

Вратарь выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сочи», «Адмирал», рижское «Динамо» и «Ладу».

Ранее Владислав Третьяк, дедушка хоккеиста, рассказал, что Максим завершит карьеру по состоянию здоровья.

— С вашей точки зрения, кто лучший вратарь КХЛ и НХЛ?

— Я об этом думал, не могу выделить для себя каких-то фаворитов. Конечно, российская школа очень сильная. Хотел бы отметить наших ребят в НХЛ.

А по поводу России — мне довелось сыграть со всеми вратарями. Могу сказать, что в КХЛ нет слабых голкиперов. И сейчас хотел бы поздравить Никиту Серебрякова, которого признали лучшим голкипером сезона. Я с ним играл в «Адмирале». За него очень сильно рад. Всем желаю долголетия и больше побед.

— Как вы относитесь к тому, когда вратарей пытаются вывести из себя трэш-током? Те же игроки «Локомотива» в серии с «Авангардом» лезли под кожу Серебрякову.

— Лично ко мне не особо часто подъезжали с провокациями. Но вратарь не должен на это обращать внимание. В любом случае, все вратари разные, как и все люди. Задача у нас одна — помочь команде победить. А кто там что говорит вокруг — об этом можно подумать после рукопожатия, когда серия завершилась, — сказал Третьяк.

Максим Третьяк завершит карьеру в 29 лет, сообщил Владислав Третьяк: «Мог бы еще поиграть, если бы не здоровье. Но и так сыграл 13 сезонов в КХЛ».