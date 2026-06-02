Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Леонид Вайсфельд: «Локомотив» может серьезно усилиться, если учесть историю с расторжением контрактов. С таким регламентом 3-й Кубок Гагарина реален. Будет много денег под потолком"

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером «Локомотива».

Источник: Спортс‘’

60-летний специалист во главе ярославского клуба сменил Боба Хартли, который после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры. «Логично. Опытный тренер. Удачные последние два сезона. Уже работал в “Локомотиве”. Было много слухов, но не нужно серьезно к этому относиться. Выбрали Дмитрия Вячеславовича. Желаю ему только удачной работы.

Откровенно говоря, думал, что клуб уговорит Хартли остаться. Он же каждый год заканчивает.

Если учесть историю с расторжением контрактов, то «Локомотив» может серьезно усилиться. Думаю, там может получиться очень сильная команда. С таким регламентом третий Кубок Гагарина реален. У них сейчас будет много денег под потолком.

Команда и без того сильная, а они смогут еще ее усилить", — сказал Вайсфельд.

1 июня «Локомотив» заключил новые контракты с игроками, соглашения которых были расторгнуты 31 мая. Ранее сообщалось, что клуб сделает это, чтобы понизить им зарплаты, не нарушив регламент.

«Локомотив» перехитрил КХЛ и нашел топ-тренера. Пойдет за третьим Кубком Гагарина?

«Локомотив» вернул Квартальнова. Кажется, это идеальное попадание.