Леонид Вайсфельд: «Локомотив» может серьезно усилиться, если учесть историю с расторжением контрактов. С таким регламентом 3-й Кубок Гагарина реален. Будет много денег под потолком"

60-летний специалист во главе ярославского клуба сменил Боба Хартли, который после выигрыша Кубка Гагарина объявил о завершении карьеры. «Логично. Опытный тренер. Удачные последние два сезона. Уже работал в “Локомотиве”. Было много слухов, но не нужно серьезно к этому относиться. Выбрали Дмитрия Вячеславовича. Желаю ему только удачной работы.
Откровенно говоря, думал, что клуб уговорит Хартли остаться. Он же каждый год заканчивает.
Если учесть историю с расторжением контрактов, то «Локомотив» может серьезно усилиться. Думаю, там может получиться очень сильная команда. С таким регламентом третий Кубок Гагарина реален. У них сейчас будет много денег под потолком.
Команда и без того сильная, а они смогут еще ее усилить", — сказал Вайсфельд.
1 июня «Локомотив» заключил новые контракты с игроками, соглашения которых были расторгнуты 31 мая. Ранее сообщалось, что клуб сделает это, чтобы понизить им зарплаты, не нарушив регламент.
