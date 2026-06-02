Сурин о ЧМ: «Американцы и шведы часто говорят, что без России неинтересно. Многие даже не смотрят некоторые матчи группового этапа, считая, что там какие-то смешные игры»

Сборные России с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.
На чемпионате мира-2026 команда Норвегии завоевала бронзовые медали, в матче за третье место обыграв Канаду. Финляндия в овертайме финала обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0 и одержала победу в турнире.
"Когда приезжаю в Нэшвилл на драфт-комбайн молодых хоккеистов, американцы и шведы часто говорят, что без нас неинтересно. Многие из них даже не смотрят некоторые матчи группового этапа чемпионата мира, считая, что там какие-то смешные игры.
С участием сборной России уровень конкуренции во многих матчах был бы выше. А сейчас сборная Норвегии стала третьей на ЧМ. Они радовались так, будто выиграли кубок", — сказал Сурин.