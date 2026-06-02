Сушинский о «Динамо» Минск: «Было ясно, что Квартальнов не останется. Он провел шикарную работу, сделал многое для этого клуба»

Квартальнов возглавлял клуб с 2023 года. В минувшем сезоне команда из Беларуси проиграла «Ак Барсу» (0−4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.
"Для меня это не стало неожиданностью. Было ясно, что Квартальнов не останется.
Что касается игровой части, он провел шикарную работу и сделал многое для этого клуба", — сказал Сушинский.
Ранее стало известно, что Квартальнов возглавил «Локомотив».
«Динамо» Минск объявило об уходе Квартальнова: «Специалист уведомил, что возглавит другой клуб и уже подписал контракт».
