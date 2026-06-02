Гендиректор «Торпедо» об обмене Атанасова в СКА: «Решение принято с учетом его пожелания о смене команды. С уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу»

«Торпедо» получило форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию, СКА — нападающего Василия Атанасова и защитника Арсения Варлакова.
"В течение прошлого сезона мы находились в переговорном процессе со СКА по поводу перехода Матвея. Рад, что в итоге он присоединяется к нашей команде.
Его отличают максимальная рабочая этика и мотивация. Верим, что Матвей сможет продолжить свой спортивный рост в «Торпедо». Для этого ему будут предоставлены все шансы.
Василия благодарим за сезоны в «Торпедо». Отмечу, что решение об обмене было принято с учетом его пожелания о смене команды (при отсутствии каких-либо претензий к нашему клубу). Мы с уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу.
Арсению мы говорим спасибо за работу в системе «Торпедо» и желаем дальнейшего прогресса.
Перед «Торпедо» стоят большие задачи, требующие принятия смелых решений", — сказал Евгений Забуга.