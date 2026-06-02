Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Гендиректор «Торпедо» об обмене Атанасова в СКА: «Решение принято с учетом его пожелания о смене команды. С уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал обмен со СКА.

Источник: Спортс‘’

«Торпедо» получило форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию, СКА — нападающего Василия Атанасова и защитника Арсения Варлакова.

"В течение прошлого сезона мы находились в переговорном процессе со СКА по поводу перехода Матвея. Рад, что в итоге он присоединяется к нашей команде.

Его отличают максимальная рабочая этика и мотивация. Верим, что Матвей сможет продолжить свой спортивный рост в «Торпедо». Для этого ему будут предоставлены все шансы.

Василия благодарим за сезоны в «Торпедо». Отмечу, что решение об обмене было принято с учетом его пожелания о смене команды (при отсутствии каких-либо претензий к нашему клубу). Мы с уважением отнеслись к его позиции и пошли навстречу.

Арсению мы говорим спасибо за работу в системе «Торпедо» и желаем дальнейшего прогресса.

Перед «Торпедо» стоят большие задачи, требующие принятия смелых решений", — сказал Евгений Забуга.