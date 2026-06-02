34-летний Галлахер заявил, что покинет «Монреаль». Форвард провел 14 сезонов в клубе, его контракт с зарплатой 6,5 млн долларов действует еще год

Действующий контракт форварда и клуба с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца следующего сезона.
«Совершенно очевидно, что я ухожу. Но я невероятно, невероятно… Мне просто очень повезло», — сказал хоккеист сквозь слезы.
«Канадиенс» выбрали Галлахера под общим 147-м номером в пятом раунде драфта НХЛ-2010.
Форвард выступает за канадский клуб с сезона-2012/13 и провел в команде 14 сезонов. В прошедшем плей-офф Галлахер сыграл только в трех матчах.
«Я очень благодарен и мне очень повезло провести здесь столько времени. С самого первого дня играть перед такими болельщиками — это настоящая привилегия. Это возможность, которая выпадает немногим игрокам в этой лиге», — добавил Галлахер.