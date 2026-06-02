«Салават» обменял Даниила Волкова в «Сибирь», Евгения Сорокина — в «СКА-ВМФ», Суворова — в АКМ. Компенсация — денежная

18-летний защитник Даниил Волков перешел в «Сибирь». Он провел за «Толпар» 111 матчей в Olimpbet МХЛ, в которых набрал 39 (7+32) очков. В 32 играх Olimpbet ВХЛ за «Торос» на его счету результативная передача.
27-летний нападающий Евгений Сорокин стал игроком «СКА-ВМФ». Он присоединился к уфимскому клубу летом 2024 года. На его счету 15 матчей за основу, в которых он набрал 2 (1+1) балла, а также 58 (24+34) очков в 113 играх за «Торос».
Сообщается, что компенсация за переход игрока составила 10 миллионов рублей.
23-летний форвард Александр Суворов перешел в АКМ. Он присоединился к «Салавату» летом 2025 года и провел 4 матча за основу, а также набрал 30 (13+17) очков в 55 играх ВХЛ за «Торос».
Сообщается, что компенсация за переход игрока составила 4,5 млн рублей.