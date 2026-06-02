Черкас о «Локомотиве»: «Квартальнов не заменит Хартли — 100%. Он не может довести сезоны до логического завершения. Выиграть Кубок Гагарина в 3-й раз будет архисложно»

Специалист уже работал в клубе с 2017 по 2019 год.
«Квартальнов не заменит Хартли — 100%. Несмотря на то, что это опытный тренер, который имеет огромное количество матчей в КХЛ. Ему будет очень сложно, хотя направление у него похожее. Где-то ему не хватает, он не может довести сезоны до логического завершения. Последний пример — минское “Динамо”, где была хорошая регулярка, но невыразительный плей-офф.
Квартальнов уже работал в «Локомотиве». Может, он поменяет подход, добьется успеха. Пожелаем ему этого. Понятно, что кто бы ни возглавил «Локомотив», но выиграть Кубок Гагарина в третий раз будет архисложно. Все будут настраиваться на них и желать победить. Даже с Хартли было бы сложно повторить успех.
Посмотрим, какие выводы делает Квартальнов по своей работе. Может, следующий плей-офф будет хорошим. Если будут неудачи, значит, выводы не сделаны.
В «Локомотиве» опытный и серьезный президент Яковлев, он поможет тренеру. Команда сама по себе мощная, готовая, она практически не теряет хоккеистов. Они достойны и дальше двигаться вперед", — сказал Черкас.
