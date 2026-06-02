Экс-жена Билла Гейтса Мелинда станет совладелицей «Сиэтла». Ее состояние оценивается в 30 млрд долларов

Состояние 61-летней экс-супруги основателя компании Microsoft Билла Гейтса оценивается в 30 миллиардов долларов.
Она станет миноритарным акционером компании One Roof Sports Management, управляющей клубом и его домашней ареной. НХЛ должна одобрить сделку.
Отмечается, что Мелинда живет в Сиэтле и занимается там благотворительными проектами.
Напомним, что первый основной владелец «Кракена» Дэвид Бондерман ушел из жизни в 2024 году. Его наследницей стала дочь — Саманта Холлоуэй.
"Для меня, как для давней жительницы Сиэтла, очень много значит возможность инвестировать в наш город и его будущее. Я твердо верю в силу спорта и рада еще более тесной связи со спортивным сообществом города.
Сиэтл — это двигатель инноваций во многих отношениях, и лидерство Саманты Холлоуэй отражает это", — сказала Френч-Гейтс.