Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
05.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Кофилд о своей игре за «Монреаль» в плей-офф: «Я облажался. Вот и все. Ожидал от себя намного большего, как и другие»

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд критически оценил свою игру в плей-офф НХЛ-2026.

Источник: Спортс‘’

25-летний нападающий «Канадиенс» набрал 13 (6+7) очков в 19 играх при полезности «минус 10» (худший показатель в команде).

В регулярке американец стал вторым снайпером лиги — 51 шайба в 81 игре при 88 баллах.

«Откровенно говоря, я облажался. Вот и все. Я хотел бы сыграть намного лучше. Ожидал от себя большего, как и другие — партнеры по команде, тренеры», — сказал Кофилд.

Канадский клуб впервые с 2021 года дошел до предфинального раунда Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции он уступил «Каролине» (1−4).