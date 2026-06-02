Кофилд о своей игре за «Монреаль» в плей-офф: «Я облажался. Вот и все. Ожидал от себя намного большего, как и другие»

25-летний нападающий «Канадиенс» набрал 13 (6+7) очков в 19 играх при полезности «минус 10» (худший показатель в команде).
В регулярке американец стал вторым снайпером лиги — 51 шайба в 81 игре при 88 баллах.
«Откровенно говоря, я облажался. Вот и все. Я хотел бы сыграть намного лучше. Ожидал от себя большего, как и другие — партнеры по команде, тренеры», — сказал Кофилд.
Канадский клуб впервые с 2021 года дошел до предфинального раунда Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции он уступил «Каролине» (1−4).