Марнер не согласен, что в «Вегасе» меньше давления, чем в «Торонто»: «Оно такое же. В конце концов, ты сам больше всех давишь на себя»

29-летний канадец набрал 21 (7+14) очко в 16 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и помог «Голден Найтс» выйти в финал.
"Я знаю, что многие рассуждают именно в таком ключе. Думаю, что давление там такое же, как и здесь. В конце концов, ты сам больше всех давишь на себя.
Хочешь быть лучшим, показывать максимум каждый вечер и помогать команде добиться успеха всеми способами. У меня нет никаких изменений в тренировках, в подготовке к играм. Все по-прежнему", — сказал Марнер.
Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями — в Торонто с этим было непросто».