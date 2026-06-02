Марнер не согласен, что в «Вегасе» меньше давления, чем в «Торонто»: «Оно такое же. В конце концов, ты сам больше всех давишь на себя»

Форвард «Вегаса» Митч Марнер не связывает свое успешное выступление в текущем плей-офф НХЛ с тем, что на него уменьшилось давление по сравнению с периодом выступлений за «Торонто».

Источник: Спортс‘’

29-летний канадец набрал 21 (7+14) очко в 16 играх в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и помог «Голден Найтс» выйти в финал.

"Я знаю, что многие рассуждают именно в таком ключе. Думаю, что давление там такое же, как и здесь. В конце концов, ты сам больше всех давишь на себя.

Хочешь быть лучшим, показывать максимум каждый вечер и помогать команде добиться успеха всеми способами. У меня нет никаких изменений в тренировках, в подготовке к играм. Все по-прежнему", — сказал Марнер.

Марнер о переходе в «Вегас»: «Мы с женой искали более спокойную жизнь. Нам нравится ходить в рестораны и проводить время с друзьями — в Торонто с этим было непросто».