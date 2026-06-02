03.06
Каролина
:
Вегас
05.06
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Канада
2
:
Финляндия
4
Канада
2
:
Норвегия
3
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Юрзинов об успехах Финляндии и Швейцарии: «Это во многом заслуга и наших специалистов. Эти страны все лучшее взяли у нас, ничего не забыли»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов отметил заслуги российских тренеров в успехах сборных Финляндии и Швейцарии.

Источник: Спортс‘’

Финны в 5-й раз в истории стали чемпионами мира по хоккею, победив швейцарцев (1:0 ОТ) в финале ЧМ-2026.

Юрзинов в Финляндии был тренером и игроком команды «Коовее» (1972−1974), а также возглавлял ТПС (1992−1998). В Швейцарии он тренировал «Клотен» (1998−2004).

В Финляндии также работал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

"Немало наших специалистов работали в тех странах и отлично работали. Считаю, что нынешние результаты — во многом это и их заслуга. Они вкладывали в учебно-тренировочный процесс, проводили сильные тренировки.

Все лучшее, что у нас было, в тех странах взяли у нас, ничего не забыли. Они вкладывали и понятие нашего хоккея — в то время сильнейшего, связанного с коллективной игрой.

Когда я приезжал в Швейцарию, ее сборная незадолго до этого по уровню была во второй лиге", — сообщил Юрзинов.