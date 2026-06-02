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Отец Малкина о продлении сына с «Питтсбургом»: «До 40 лет мало кто играет. Я и сам не думал, что он достигнет этой отметки. Очки набирает, и это здорово»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказался о новом контракте сына с клубом НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Ранее 39-летний форвард продлил контракт с «Пингвинс» на год.

"Очень рад новому контракту. Хочу, чтобы он играл, если есть силы. Вы бы и сами хотели, чтобы ваш ребенок был дольше в спорте. Все зависит от него.

До 40 лет мало кто играет. Я и сам не думал, что он достигнет этой отметки. Очки набирает, и это здорово", — сказал Владимир Малкин.

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