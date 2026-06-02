Пашков об уходе Квартального из «Динамо» Минск: «Придет очередной североамериканский временщик, который на его багаже поначалу покажет какой-то результат, а потом начнется спад»

— Александр Константинович, что для себя отметили в первый день работы трансферного рынка?
— Самый большой резонанс вызвал уход из минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова. Белорусская команда выдала лучший сезон в своей истории, а на выходе из него мы видим кардинальные изменения в составе, он просто разваливается. Где логика?
— Но вы как раз ожидали уход Квартальнова.
— Когда пошли трения внутри клуба, стало понятно, что тренер не останется. На мой взгляд, он принял правильное решение, отправившись в «Локомотив».
— Почему правильное?
— Когда тренер и менеджеры начинают перетягивание каната, нормальной работы не будет. И прежде всего у тренера, который всегда на виду и который каждый день должен давать результат.
Другое дело, что минские менеджеры еще почувствуют ошибочность своей политики. Ушел не только Квартальнов, но и его игроки во главе с Шипачевым. А придет, видимо, очередной североамериканский временщик, который на багаже Квартальнова поначалу покажет какой-то результат, а потом скорее всего начнется спад.
И самое главное, что ни один тренер-легионер не станет возиться с молодыми — так, как это делал предыдущий тренерский штаб, — сказал Пашков.