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Пашков об уходе Квартального из «Динамо» Минск: «Придет очередной североамериканский временщик, который на его багаже поначалу покажет какой-то результат, а потом начнется спад»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об уходе Дмитрия Квартального с поста главного тренера минского «Динамо».

Источник: Спортс‘’

— Александр Константинович, что для себя отметили в первый день работы трансферного рынка?

— Самый большой резонанс вызвал уход из минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова. Белорусская команда выдала лучший сезон в своей истории, а на выходе из него мы видим кардинальные изменения в составе, он просто разваливается. Где логика?

— Но вы как раз ожидали уход Квартальнова.

— Когда пошли трения внутри клуба, стало понятно, что тренер не останется. На мой взгляд, он принял правильное решение, отправившись в «Локомотив».

— Почему правильное?

— Когда тренер и менеджеры начинают перетягивание каната, нормальной работы не будет. И прежде всего у тренера, который всегда на виду и который каждый день должен давать результат.

Другое дело, что минские менеджеры еще почувствуют ошибочность своей политики. Ушел не только Квартальнов, но и его игроки во главе с Шипачевым. А придет, видимо, очередной североамериканский временщик, который на багаже Квартальнова поначалу покажет какой-то результат, а потом скорее всего начнется спад.

И самое главное, что ни один тренер-легионер не станет возиться с молодыми — так, как это делал предыдущий тренерский штаб, — сказал Пашков.