Пашков об уходе Квартального из «Динамо» Минск: «Придет очередной североамериканский временщик, который на его багаже поначалу покажет какой-то результат, а потом начнется спад»

Другое дело, что минские менеджеры еще почувствуют ошибочность своей политики. Ушел не только Квартальнов, но и его игроки во главе с Шипачевым. А придет, видимо, очередной североамериканский временщик, который на багаже Квартальнова поначалу покажет какой-то результат, а потом скорее всего начнется спад.