Зарплата Кадейкина в «Автомобилисте» — 60 миллионов рублей в год (Артур Хайруллин)

32-летний нападающий ранее подписал двухлетний контракт с клубом из Екатеринбурга.
Два последних сезона Кадейкин выступал за «Трактор». В минувшей регулярке FONBET КХЛ на его счету 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф — 1+1 за 5 игр.
Зарплата Александра Кадейкина в «Автомобилисте» составит 60 миллионов рублей в год, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
32-летний нападающий ранее подписал двухлетний контракт с клубом из Екатеринбурга.
Два последних сезона Кадейкин выступал за «Трактор». В минувшей регулярке FONBET КХЛ на его счету 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф — 1+1 за 5 игр.