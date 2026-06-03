Дмитрий Губерниев: «КХЛ станет сильнее, когда допустят наших хоккеистов на международные турниры. Это надо спросить у Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова или Стивена Уиткоффа»

— В отсутствие международных соревнований ты смотришь на КХЛ, на Кубок Гагарина как на отдушину, и хоккей наш прекрасен. Хотя, конечно, есть лига номер один и есть номер два — НХЛ и КХЛ.
— За последние годы КХЛ только отстала в своей погоне за НХЛ?
— Капитан очевидность. Мы отстранены, мы нигде не играем. Мы должны что ли быть в районе Вашингтона и Монреаля? Это сложно. Хорошо, что нам удается удерживаться на плаву при всех проблемах, которые есть. В любом случае, лига делает максимум для своего развития в таких условиях, которые есть сейчас.
— Каких изменений вы ожидаете в КХЛ в новом сезоне?
— В новом сезоне я жду, что допустят наших хоккеистов на международные соревнования, тогда и лига станет сильнее. Этого я жду прежде всего.
— Вы уже видите подвижки в этом плане?
— Это надо спросить у Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова или Стивена Уиткоффа, — сказал Губерниев.