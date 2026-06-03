Дмитрий Губерниев: «КХЛ станет сильнее, когда допустят наших хоккеистов на международные турниры. Это надо спросить у Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова или Стивена Уиткоффа»

— Капитан очевидность. Мы отстранены, мы нигде не играем. Мы должны что ли быть в районе Вашингтона и Монреаля? Это сложно. Хорошо, что нам удается удерживаться на плаву при всех проблемах, которые есть. В любом случае, лига делает максимум для своего развития в таких условиях, которые есть сейчас.