Барбашев забил и применил 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». У Ивана есть голы в каждом из 3 его финалов Кубка Стэнли

В 2019 году он играл за «Сент-Луис» и отличился в 3-й игре финальной серии с «Бостоном» (2:7, итог — 4−3). В 2023-м — уже в составе «Вегаса» — забил в 5-м матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, итог 4−1).