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Барбашев забил и применил 8 хитов в 1-м матче серии с «Каролиной». У Ивана есть голы в каждом из 3 его финалов Кубка Стэнли

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев забил в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4, 1−0).

30-летний россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет (2:2).

В текущем плей-офф НХЛ на его счету стало 13 (6+7) очков в 16 играх при полезности «+4».

Сегодня Иван (16:49, 1:09 — в большинстве) реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 8 силовых приемов. Также он допустил 2 потери и завершил матч с нейтральной полезностью.

На счету Барбашева теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере.

В 2019 году он играл за «Сент-Луис» и отличился в 3-й игре финальной серии с «Бостоном» (2:7, итог — 4−3). В 2023-м — уже в составе «Вегаса» — забил в 5-м матче финальной серии с «Флоридой» (9:3, итог 4−1).