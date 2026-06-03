Джордан Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые с 2009 года — самый долгий перерыв в истории НХЛ. Он улучшил рекорд брата Эрика на 4 дня

Он сравнял счет во втором периоде (3:3). Этот гол стал для 37-летнего игрока 3-м в текущем плей-офф НХЛ. На его счету 6 (3+3) очков в 14 играх.
Стаал отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург». В финальной серии с «Детройтом» (4−3) он забросил 2 шайбы — вторую в шестом матче (2:1), состоявшемся 9 июня.
Этот перерыв между двумя голами в финалах стал рекордным в истории НХЛ — 16 лет 358 дней.
Джордан на 4 дня превзошел рекорд, ранее установленный его братом Эриком (16 лет 354 дня между голами за «Каролину» в 2006-м и «Флориду» в 2023-м).