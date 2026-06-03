Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Джордан Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые с 2009 года — самый долгий перерыв в истории НХЛ. Он улучшил рекорд брата Эрика на 4 дня

Капитан «Каролины» Джордан Стаал забросил шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (4:5, 0−1).

Он сравнял счет во втором периоде (3:3). Этот гол стал для 37-летнего игрока 3-м в текущем плей-офф НХЛ. На его счету 6 (3+3) очков в 14 играх.

Стаал отличился в финале впервые с 2009 года, когда выступал за «Питтсбург». В финальной серии с «Детройтом» (4−3) он забросил 2 шайбы — вторую в шестом матче (2:1), состоявшемся 9 июня.

Этот перерыв между двумя голами в финалах стал рекордным в истории НХЛ — 16 лет 358 дней.

Джордан на 4 дня превзошел рекорд, ранее установленный его братом Эриком (16 лет 354 дня между голами за «Каролину» в 2006-м и «Флориду» в 2023-м).