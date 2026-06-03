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Форвард «Вегаса» Хауден возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ — 11 шайб в 17 играх. В регулярке у него было 12 голов в 58 матчах

Форвард «Вегаса» Бретт Хауден забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом матче финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:4, 1−0).

На счету 28-летнего канадца стало 14 (11+3) очков в 17 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+10».

Хауден единолично возглавил гонку снайперов, опередив одноклубника Павла Дорофеева (10 шайб в 17 играх, сегодня не забил).

При этом у Бретта нет ни одной шайбы в большинстве (8 в равных составах и 3 в меньшинстве).

В минувшем регулярном чемпионате Хауден забросил 12 шайб в 58 играх за «Голден Найтс» при 22 очках.

Добавим, что текущем плей-офф он забил больше, чем ранее за все время выступлений в Кубке Стэнли (9 шайб в 43 играх до этого сезона).