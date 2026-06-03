Защитники набрали 11 очков в 1-м матче серии «Каролины» и «Вегаса». Это рекорд для стартовых игр финала Кубка Стэнли

Игроки обороны обеих команд в общей сложности набрали 11 очков. Это новый рекорд НХЛ для стартовых игр финальный серий.
У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор (1+2) и Брэйден Макнэбб (0+3), у «Харрикейнс» — Джэйлен Чэтфилд (0+2), Шейн Гостисбеер (1+0), К’Андре Миллер и Джейккоб Cлэвин (по 0+1).
Прежнее достижение — 9 очков — было установлено в первой игре финала-1977 между «Монреалем» и «Бостоном» (7:3, итог — 4−0).
Тогда у «Канадиенс» отличились Ги Лапуэнт (0+2), Серж Савар (0+2), Рик Чартроу (1+0) и Ларри Робинсон (0+1), у «Брюинс» — Брэд Парк (1+2).