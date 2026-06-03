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Защитники набрали 11 очков в 1-м матче серии «Каролины» и «Вегаса». Это рекорд для стартовых игр финала Кубка Стэнли

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026 между «Каролиной» и «Вегасом» (4:5, 0−1) ознаменовался рекордом по общей результативности для защитников.

Игроки обороны обеих команд в общей сложности набрали 11 очков. Это новый рекорд НХЛ для стартовых игр финальный серий.

У «Голден Найтс» отличились Ши Теодор (1+2) и Брэйден Макнэбб (0+3), у «Харрикейнс» — Джэйлен Чэтфилд (0+2), Шейн Гостисбеер (1+0), К’Андре Миллер и Джейккоб Cлэвин (по 0+1).

Прежнее достижение — 9 очков — было установлено в первой игре финала-1977 между «Монреалем» и «Бостоном» (7:3, итог — 4−0).

Тогда у «Канадиенс» отличились Ги Лапуэнт (0+2), Серж Савар (0+2), Рик Чартроу (1+0) и Ларри Робинсон (0+1), у «Брюинс» — Брэд Парк (1+2).