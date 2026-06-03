«Вегас» выиграл 7 матчей подряд в плей-офф и обновил рекорд клуба. Рекорд НХЛ для одного розыгрыша — 11

«Голден Найтс» продлили серию побед в текущем плей-офф до 7 игр, включая две последние в серии второго раунда с «Анахаймом» (4−2) и все четыре в финале Западной конференции с «Колорадо» (4−0).
Это новый рекорд клуба. Предыдущее достижение было в плей-офф-2020 (6 побед подряд).
Рекорд по числу побед подряд в одном розыгрыше плей-офф делят «Чикаго» (1992, 11), «Питтсбург» (1992, 11) и «Монреаль» (1993, 11). Побить его «рыцари» не смогут.
Рекорд по числу побед подряд в нескольких розыгрышах у «Питтсбурга» (1992 и 1993, 14 побед).