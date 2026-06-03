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Барбашев догнал Овечкина, Буре и Ларионова по голам в финалах Кубка Стэнли. У форварда «Вегаса» 3 шайбы в 12 играх

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сравнялся с лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александром Овечкиным по числу голов в финалах Кубка Стэнли.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Барбашев забил в первом матче финальной серии с «Каролиной» (5:4, 1−0). На счету форварда теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере.

Всего в его активе 3 гола в 12 играх в финалах Кубка Стэнли в карьере. Он повторил достижения Овечкина (3 шайбы в 5 матчах), Павла Буре (3 в 7) и Игоря Ларионова (3 в 13).

Больше шайб в финалах среди игроков из России забивали только Сергей Федоров (8 в 17), Евгений Малкин (8 в 25),

Никита Кучеров (6 в 22), Владимир Тарасенко (5 в 14), Валерий Ничушкин (4 в 6), Алексей Ковалев (4 в 7), Сергей Брылин (4 в 23).

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