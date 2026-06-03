Барбашев догнал Овечкина, Буре и Ларионова по голам в финалах Кубка Стэнли. У форварда «Вегаса» 3 шайбы в 12 играх

Сегодня Барбашев забил в первом матче финальной серии с «Каролиной» (5:4, 1−0). На счету форварда теперь есть голы во всех трех его финалах Кубка Стэнли в карьере.
Всего в его активе 3 гола в 12 играх в финалах Кубка Стэнли в карьере. Он повторил достижения Овечкина (3 шайбы в 5 матчах), Павла Буре (3 в 7) и Игоря Ларионова (3 в 13).
Больше шайб в финалах среди игроков из России забивали только Сергей Федоров (8 в 17), Евгений Малкин (8 в 25),
Никита Кучеров (6 в 22), Владимир Тарасенко (5 в 14), Валерий Ничушкин (4 в 6), Алексей Ковалев (4 в 7), Сергей Брылин (4 в 23).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше