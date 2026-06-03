Ротенберг заявил, что мировой хоккей продолжает деградировать без России

Мировой хоккей продолжает деградировать из-за отсутствия российской команды. Такое мнение после окончания чемпионата мира в Швейцарии выразил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, слова которого приводит «Матч ТВ».
«Идет полная деградация с точки зрения спортивного и экономического развития. России нет — спонсоры уходят. Это же слоеный пирог по доходам. Да, наши конкуренты зарабатывают какие‑то деньги на чемпионате мира. Но это крохи Ведь когда Россия вернется, то и они больше заработают. И мы все заработаем. Потому что в плане рейтинга мы — номер один наравне с Канадой», — сказал Ротенберг.
Он отметил, что россияне — новаторы в хоккее: «Мы несем что‑то новое в хоккей. За нами интересно следить, на нас придут зрители. Телевизионные рейтинги будут самые высокие. И весь хоккей с Россией пойдет наверх. Нам всем нужна экономика масштаба».
Ранее Ротенберг также уверен, что сборные США и Канады потеряли мотивацию на чемпионате мира из-за отсутствия российской команды. По его словам, пока противостояния нет, общий уровень падает, отсюда и такие результаты.
28 мая дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/27. В решении указано, что представленные IIHF аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения из соображений безопасности.
На прошедшем чемпионате мира 2026 года по хоккею победителем стала сборная Финляндии. Этот турнир стал уже пятым чемпионатом мира, который сборные России и Белоруссии пропустили из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).