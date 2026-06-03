Ротенберг заявил, что мировой хоккей продолжает деградировать без России

«Идет полная деградация с точки зрения спортивного и экономического развития. России нет — спонсоры уходят. Это же слоеный пирог по доходам. Да, наши конкуренты зарабатывают какие‑то деньги на чемпионате мира. Но это крохи Ведь когда Россия вернется, то и они больше заработают. И мы все заработаем. Потому что в плане рейтинга мы — номер один наравне с Канадой», — сказал Ротенберг.