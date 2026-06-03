Фетисов о ПМЭФ: «Овечкин приедет сюда. Конечно, он тут будет»

Об этом сообщил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Овечкин приедет сюда. Конечно, он тут будет», — сказал Фетисов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня.
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