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Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в “ПСЖ”, а у Ильи Сафонова — в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении хоккеиста Ильи Сафонова продолжить карьеру в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Сегодня «Ванкувер» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.

— Илья молодец, что уехал в «Ванкувер», значит, чувствует в себе силы. Вот недавно на эфир «Матч ТВ» приходил Егор Сурин, он через год отправится в «Нэшвилл». Наш хоккей хорош, но играть надо там, где сильнейшие.

Если у Алексея Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Сафонова — в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома.

— Сафонов активно занимался треш-током в плей-офф КХЛ. Как думаете, стоит ли Илье делать подобные вещи в НХЛ?

— Для этого ему сперва нужно выучить английский язык. Если он будет играть, как Александр Овечкин, умноженный на Кирилла Капризова, тогда ему все простят. Но что-то мне подсказывает, что это будет сложновато, — сказал Губерниев.

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