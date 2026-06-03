Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в “ПСЖ”, а у Ильи Сафонова — в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома

Сегодня «Ванкувер» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.
— Илья молодец, что уехал в «Ванкувер», значит, чувствует в себе силы. Вот недавно на эфир «Матч ТВ» приходил Егор Сурин, он через год отправится в «Нэшвилл». Наш хоккей хорош, но играть надо там, где сильнейшие.
Если у Алексея Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Сафонова — в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома.
— Сафонов активно занимался треш-током в плей-офф КХЛ. Как думаете, стоит ли Илье делать подобные вещи в НХЛ?
— Для этого ему сперва нужно выучить английский язык. Если он будет играть, как Александр Овечкин, умноженный на Кирилла Капризова, тогда ему все простят. Но что-то мне подсказывает, что это будет сложновато, — сказал Губерниев.