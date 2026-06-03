Казанский о ЗМС для Сафонова: «Права депутат Журова, ну какая медаль или орден? Самый сложный турнир любой выиграет. За слова про плавание до 8 лет надо лишать чего-нибудь, всю систему спортивную подрывает»

В сезоне-2025/26 российский вратарь «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд.
Депутат Госдумы Светлана Журова сегодня заявила: «Пока это вклад в иностранный, французский спорт. Он же выступает не за нашу страну, а звание дают, когда ты прославляешь Россию».
«А ведь права депутат Журова, черт возьми. Ну какая медаль или даже орден Сафонову за победу в Лиге чемпионов? Первый вратарь в истории страны, который выиграл самый сложный футбольный турнир? И? С Луисом Энрике, Дембеле, Хвичей и Хакими — это любой сделает. Да “Арсенал” один удар в створ сделал. А пенальти так и вообще промазали! Ноль сэйвов в финале — о чем говорить? Ты вот с липецким “Металлургом” выиграй Лигу чемпионов — тогда и посмотрим! Сам Матвей говорит, что его пример для детей — что можно заниматься до восьми лет плаванием, а потом выиграть в другом виде спорта невероятный трофей. Он что — издевается? Это же вообще всю спортивную систему подрывает, когда в четыре года уже поздно что-то начинать и все пропало. А система “дополнительных тренировок” для пятилетних? Ей что, пропадать?! За это давать звание заслуженного? Ага. Да за это вообще надо лишать чего-нибудь. Желательно подороже! Или, быть может, за то, что его продажа принесла Академии “Краснодара”, что воспитала Сафонова, очень приличные деньги, которые на эту же академию и потратили. Без краевого бюджета обошлись! Это вообще как? И городской спорткомитет, оказывается, ни при чем… Вы с ума сошли? По-вашему, где здесь Россия?
О чем могут мечтать дети в Горно-Алтайске или Задонске, Ухте или Кисловодске, глядя на него? Думать о том, что их талант может быть замечен? Вы хотите, чтобы наши дети жили иллюзиями, что невозможное возможно?! А как на это с марксистской точки зрения посмотреть?! Давайте мы еще Овечкина за что-то наградим. Он что, побил рекорд КХЛ или ВХЛ? Радует вашингтонскую публику. Вместо того чтобы поднимать хоккей в Чебоксарах. Дацюка ввели в Зал славы хоккея. Это что? Осчастливил Детройт! А Тольятти? Пусть сначала в зал славы Свердловской области попадет. Бобровский тот же… Флоридская публика на ушах, да. Но пусть Кузню выведет в КХЛ. Слабо? Даже не представлю себе волну гнева ветеранов спорта, которая просто смыла в их душах все хорошее, что мы так долго выстраивали, когда они услышали про Сафонова. Звание заслуженного мастера спорта победителю Лиги чемпионов ни в коем случае давать нельзя. Пусть сам что-то даст. А потом и поговорим! Бедная Земля… Все наши тени падают на нее… Станислав Ежи Лец", — написал Казанский в своем телеграм-канале.