Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Казанский о ЗМС для Сафонова: «Права депутат Журова, ну какая медаль или орден? Самый сложный турнир любой выиграет. За слова про плавание до 8 лет надо лишать чего-нибудь, всю систему спортивную подрывает»

Комментатор Денис Казанский высказался об идее присвоить Матвею Сафонову звание заслуженного мастера спорта.

Источник: Спортс‘’

В сезоне-2025/26 российский вратарь «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд.

Депутат Госдумы Светлана Журова сегодня заявила: «Пока это вклад в иностранный, французский спорт. Он же выступает не за нашу страну, а звание дают, когда ты прославляешь Россию».

«А ведь права депутат Журова, черт возьми. Ну какая медаль или даже орден Сафонову за победу в Лиге чемпионов? Первый вратарь в истории страны, который выиграл самый сложный футбольный турнир? И? С Луисом Энрике, Дембеле, Хвичей и Хакими — это любой сделает. Да “Арсенал” один удар в створ сделал. А пенальти так и вообще промазали! Ноль сэйвов в финале — о чем говорить? Ты вот с липецким “Металлургом” выиграй Лигу чемпионов — тогда и посмотрим! Сам Матвей говорит, что его пример для детей — что можно заниматься до восьми лет плаванием, а потом выиграть в другом виде спорта невероятный трофей. Он что — издевается? Это же вообще всю спортивную систему подрывает, когда в четыре года уже поздно что-то начинать и все пропало. А система “дополнительных тренировок” для пятилетних? Ей что, пропадать?! За это давать звание заслуженного? Ага. Да за это вообще надо лишать чего-нибудь. Желательно подороже! Или, быть может, за то, что его продажа принесла Академии “Краснодара”, что воспитала Сафонова, очень приличные деньги, которые на эту же академию и потратили. Без краевого бюджета обошлись! Это вообще как? И городской спорткомитет, оказывается, ни при чем… Вы с ума сошли? По-вашему, где здесь Россия?

О чем могут мечтать дети в Горно-Алтайске или Задонске, Ухте или Кисловодске, глядя на него? Думать о том, что их талант может быть замечен? Вы хотите, чтобы наши дети жили иллюзиями, что невозможное возможно?! А как на это с марксистской точки зрения посмотреть?! Давайте мы еще Овечкина за что-то наградим. Он что, побил рекорд КХЛ или ВХЛ? Радует вашингтонскую публику. Вместо того чтобы поднимать хоккей в Чебоксарах. Дацюка ввели в Зал славы хоккея. Это что? Осчастливил Детройт! А Тольятти? Пусть сначала в зал славы Свердловской области попадет. Бобровский тот же… Флоридская публика на ушах, да. Но пусть Кузню выведет в КХЛ. Слабо? Даже не представлю себе волну гнева ветеранов спорта, которая просто смыла в их душах все хорошее, что мы так долго выстраивали, когда они услышали про Сафонова. Звание заслуженного мастера спорта победителю Лиги чемпионов ни в коем случае давать нельзя. Пусть сам что-то даст. А потом и поговорим! Бедная Земля… Все наши тени падают на нее… Станислав Ежи Лец", — написал Казанский в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше