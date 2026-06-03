Казанский о ЗМС для Сафонова: «Права депутат Журова, ну какая медаль или орден? Самый сложный турнир любой выиграет. За слова про плавание до 8 лет надо лишать чего-нибудь, всю систему спортивную подрывает»

«А ведь права депутат Журова, черт возьми. Ну какая медаль или даже орден Сафонову за победу в Лиге чемпионов? Первый вратарь в истории страны, который выиграл самый сложный футбольный турнир? И? С Луисом Энрике, Дембеле, Хвичей и Хакими — это любой сделает. Да “Арсенал” один удар в створ сделал. А пенальти так и вообще промазали! Ноль сэйвов в финале — о чем говорить? Ты вот с липецким “Металлургом” выиграй Лигу чемпионов — тогда и посмотрим! Сам Матвей говорит, что его пример для детей — что можно заниматься до восьми лет плаванием, а потом выиграть в другом виде спорта невероятный трофей. Он что — издевается? Это же вообще всю спортивную систему подрывает, когда в четыре года уже поздно что-то начинать и все пропало. А система “дополнительных тренировок” для пятилетних? Ей что, пропадать?! За это давать звание заслуженного? Ага. Да за это вообще надо лишать чего-нибудь. Желательно подороже! Или, быть может, за то, что его продажа принесла Академии “Краснодара”, что воспитала Сафонова, очень приличные деньги, которые на эту же академию и потратили. Без краевого бюджета обошлись! Это вообще как? И городской спорткомитет, оказывается, ни при чем… Вы с ума сошли? По-вашему, где здесь Россия?