Фетисов об Овечкине: «В КХЛ ему будет непросто, лига здесь непростая. Надо провести один матч за “Динамо”, сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру»

Форварду «Вашингтона» 40 лет. Он является воспитанником московского «Динамо». "У него сейчас есть миссия — нужно забить еще 11 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб с учетом плей-офф. КХЛ подождет. К тому же Овечкину будет непросто здесь играть. Это мой ему совет.