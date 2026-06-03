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Фетисов об Овечкине: «В КХЛ ему будет непросто, лига здесь непростая. Надо провести один матч за “Динамо”, сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что Александру Овечкину будет непросто играть в КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Форварду «Вашингтона» 40 лет. Он является воспитанником московского «Динамо». "У него сейчас есть миссия — нужно забить еще 11 голов, чтобы обогнать Уэйна Гретцки по общему количеству шайб с учетом плей-офф. КХЛ подождет. К тому же Овечкину будет непросто здесь играть. Это мой ему совет.

Надо провести один официальный матч за московское «Динамо», сказать спасибо болельщикам и завершить карьеру. Лига здесь непростая. Мое мнение: Саше нужно провести в НХЛ еще как минимум один сезон, побить рекорд, а потом уже думать о КХЛ", — сказал Фетисов.

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