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Ротенберг о продлении Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — один из самых талантливых хоккеистов в истории нашего хоккея. Если захочет, может играть еще пять лет»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о продлении контракта российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Источник: Спортс‘’

39-летний хоккеист подписал соглашение на год.

"Малкин — один из самых талантливых хоккеистов в истории нашего хоккея. У него феноменальное игровое мышление и катание, он уже достиг сумасшедших результатов в карьере.

Я уверен, что Женя сам определит свое желание и мотивацию играть столько, сколько он захочет. Если он захочет, то может играть еще пять лет. Но я вижу, что он может играть еще долгие годы", — заявил Ротенберг.

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