Ротенберг о продлении Малкина с «Питтсбургом»: «Женя — один из самых талантливых хоккеистов в истории нашего хоккея. Если захочет, может играть еще пять лет»

39-летний хоккеист подписал соглашение на год.
"Малкин — один из самых талантливых хоккеистов в истории нашего хоккея. У него феноменальное игровое мышление и катание, он уже достиг сумасшедших результатов в карьере.
Я уверен, что Женя сам определит свое желание и мотивацию играть столько, сколько он захочет. Если он захочет, то может играть еще пять лет. Но я вижу, что он может играть еще долгие годы", — заявил Ротенберг.
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.Читать дальше