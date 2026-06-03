Холл провел 1056 игр в НХЛ до своего дебюта в финале. Это четвертый результат среди первых номеров драфта после Торнтона (1517), Хаверчака (1282) и Овечкина (1119)

Его «Каролина» уступила «Вегасу» в первом матче серии (4:5).
34-летний нападающий, выбранный под первым номером на Драфта НХЛ в 2010 году, провел 1056 игр в лиге до своего дебюта в финале.
Это четвертый показатель среди игроков, выбранных под общим первым номером драфта. Больше матчей до первого появления в финале Кубка Стэнли среди первых номеров драфта сыграли только Джо Торнтон (1517 матчей), Дэйл Хаверчак (1282) и Александр Овечкин (1119).
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