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Тюкавин выложил фото с Овечкиным и Деревянко: «Беспринципный обед»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин опубликовал фото с форвардом «Вашингтона» из НХЛ Александром Овечкиным и актером Павлом Деревянко.

Тюкавин написал: «Беспринципный обед ?».

Фото: телеграм-канал Константина Тюкавина.

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