Александр Медведев: «Господин Тардиф оказался далек от идеалов олимпийского спорта и лозунга, что спорт вне политики. От нового президента ИИХФ зависит очень многое»

— Я уже провел два матча в официальном чемпионате Эмиратов. В одном мы победили, в другом проиграли по буллитам. Главное, что хоккей развивается во всем мире. Посмотрите, группы В, С, D, Е — какие там идут битвы, как выступает и всех побеждает та же сборная Туркменистана. Все, что идет на пользу популяризации хоккея, — это здорово.