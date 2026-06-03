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Александр Медведев: «Господин Тардиф оказался далек от идеалов олимпийского спорта и лозунга, что спорт вне политики. От нового президента ИИХФ зависит очень многое»

Бывший президент КХЛ Александр Медведев раскритиковал президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа.

Источник: Спортс‘’

Ранее 73-летний фукционер сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

— Насколько приятно участвовать в хоккейном турнире на ПМЭФ? Ваша команда «Бизнес» разгромила «СКА‑80» с крупным счетом.

— Они зря такое название взяли. Не все в порядке в системе СКА пока что. Название ко многому обязывает, тем более клубу исполняется 80 лет. Но ничего, просто они играли не в тот хоккей, в какой играет современный мир. А мы пытались играть в комбинационный, быстрый, результативный хоккей.

— Можно ли ждать от вас в новом сезоне, что вы снова профессионально сыграете и в футбол, и в хоккей?

— Я уже провел два матча в официальном чемпионате Эмиратов. В одном мы победили, в другом проиграли по буллитам. Главное, что хоккей развивается во всем мире. Посмотрите, группы В, С, D, Е — какие там идут битвы, как выступает и всех побеждает та же сборная Туркменистана. Все, что идет на пользу популяризации хоккея, — это здорово.

— Вас радует, что женскую и юниорскую сборные Беларуси уже допустили до чемпионата мира? Лед тронулся?

— Потихонечку это шаг вперед. Но все‑таки главное, чтобы сборная России стала полноценным участником турнира.

— Многое зависит от того, кто станет новым президентом ИИХФ?

— Конечно, зависит очень многое. Потому что господин Тардиф, к сожалению, оказался далек от идеалов олимпийского спорта и простого лозунга, что спорт должен быть вне политики, — сказал Медведев.